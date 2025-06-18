Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Мощная вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце 18 июня, сообщается сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Взрыв произошел в той же активной области №4114, в которой ранее, 15 и 16 июня, наблюдались две самых крупных вспышки июня (уровня M8.4 и 6.3)», — говорится в сообщении.

Активная область в настоящее время продолжает находиться в зоне влияния на Землю и располагается вблизи так называемого центрального солнечного меридиана, предупредили ученые.

Предварительная сила вспышки — X1.2, продолжительность составила 16 минут. Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая. Всего же в этом году на данный момент произошло восемь вспышек уровня X.