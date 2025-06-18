Зеленский не получил поддержки на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский не сумел заручиться поддержкой и покинул саммит Группы семи (G7), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Преждевременный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита затмил участие в нем Зеленского, прибывшего в Кананаскис уже после того, как американский лидер покинул Канаду, рассказали источники.

Они указали на разницу между прошлыми коммюнике G7 и опубликованным заявлением председателя саммита «семерки», канадского премьер-министра Марка Карни.





Группе семи не удалось согласовать заявление по Украине, премьер Канады выпустил отдельное заявление, в котором говорилось, что лидеры стран G7 приветствуют усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта, а также хотят усилить давление на РФ, в том числе за счет санкций.

Предыдущие коммюнике G7 содержали более жесткие формулировки, в том числе «осуждали вторжение РФ» и обещали Украине «неизменную поддержку».