АвтоВАЗ сократит производственный план

АвтоВАЗ сократит план на 2025 год по не зависящим от отечественного автопроизводителя причинам, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Если бы они были плохого качества и недоступны для приобретения, полмиллиона единиц в прошлом году не было бы произведено и продано. Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, не зависимым от АвтоВАЗа, и точно не от их качества, связанного со снижением спроса», — сказал Мантуров в интервью РБК.

Снижение спроса на автомобили первый вице-премьер объяснил выгодными ставками по депозитам: некоторые граждане предпочитают подержать средства под условными 20%, получить дополнительный доход и перенести покупку машины.

АвтоВАЗ, по данным может сократить производственный план на 2025 год на 20%, до 400 тысяч автомобилей. Причинами падения продаж назывались резкое снижение потребительского и автомобильного кредитования, а также высокий уровень затоваренности в торговой сети.