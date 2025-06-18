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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ сократит производственный план

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ сократит план на 2025 год по не зависящим от отечественного автопроизводителя причинам, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Если бы они были плохого качества и недоступны для приобретения, полмиллиона единиц в прошлом году не было бы произведено и продано. Да, в этом году будет снижение по объективным причинам, не зависимым от АвтоВАЗа, и точно не от их качества, связанного со снижением спроса», — сказал Мантуров в интервью РБК.

Снижение спроса на автомобили первый вице-премьер объяснил выгодными ставками по депозитам: некоторые граждане предпочитают подержать средства под условными 20%, получить дополнительный доход и перенести покупку машины.

АвтоВАЗ, по данным может сократить производственный план на 2025 год на 20%, до 400 тысяч автомобилей. Причинами падения продаж назывались резкое снижение потребительского и автомобильного кредитования, а также высокий уровень затоваренности в торговой сети.

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

physx

Доскакались твои майданутые тарасики

mosquito__2010

интересно наблюдать за тем как украина день ото дня стирается с лица земли под улюлюкающие смайлики сомневающихся...

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?