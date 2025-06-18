Иран нанес удар по авиабазам Израиля

Иран нанес удары по авиабазам на территории Израиля, сообщило пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима , с которых взлетают самолеты противника на нашу страну», — сказано в заявлении КСИР

В пресс-службе отметили, что полны решимости продолжать проведение «целенаправленных операций» против Израиля.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Иран нанес ответный удар.



