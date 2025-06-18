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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Иран нанес удар по авиабазам Израиля

Источник:
Sibnet.ru
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Иран нанес удары по авиабазам на территории Израиля, сообщило пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима , с которых взлетают самолеты противника на нашу страну», — сказано в заявлении КСИР

В пресс-службе отметили, что полны решимости продолжать проведение «целенаправленных операций» против Израиля.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Иран нанес ответный удар.


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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

physx

Доскакались твои майданутые тарасики

mosquito__2010

интересно наблюдать за тем как украина день ото дня стирается с лица земли под улюлюкающие смайлики сомневающихся...

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?