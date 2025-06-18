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Смартфон загорелся в самолете из Иркутска в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон одного из пассажиров загорелся в самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Иркутска в Москву, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Инцидент произошел еще 13 июня в самолет Airbus-А320. У пассажира загорелся смартфон Redmi 14 Pro, из-за чего он бросил его на пол. Пассажиры принялись поливать технику водой.

«Бортпроводники оперативно и слаженно действовали согласно инструкции по тушению ионно-литиевых устройств: надели огнеупорные перчатки, разместили телефон в баке в туалетной комнате под наблюдением», — говорится в сообщении.

В результате возгорания телефона началось задымление салона. В нем перекрыли вентиляцию. Пассажирам выдали мокрые салфетки, беременную девушку пересадили в хвостовую часть.

Пассажир не получил травм и ожогов. У самолета повреждено ковровое покрытие. Рейс штатно прибыл в пункт назначения.

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

physx

Доскакались твои майданутые тарасики

mosquito__2010

интересно наблюдать за тем как украина день ото дня стирается с лица земли под улюлюкающие смайлики сомневающихся...

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?