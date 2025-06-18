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Том Круз получит почетный «Оскар»

Источник:
Sibnet.ru
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Том Круз
Фото: Gabriel Hutchinson Photography / CC BY-SA 4.0

Американский актер и продюсер Том Круз в этом году получит почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа (Governors Awards), объявила Американская академия кинематографических искусств и наук.

«Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех», — заявила президент академии Джанет Янг.

62-летний Круз был четырежды номинирован на «Оскар» — за роли в «Рожденном четвертого июля», «Джерри Магуайре» и «Магнолии», а также за продюсирование фильма «Топ Ган: Мэверик».

Почетный «Оскар» присуждают за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией».

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Топ комментариев

physx

Ты об этом расскажи родственникам погибших от рук этих мигрантов.

physx

Доскакались твои майданутые тарасики

mosquito__2010

интересно наблюдать за тем как украина день ото дня стирается с лица земли под улюлюкающие смайлики сомневающихся...

mosquito__2010

нифига у вас ботофермы фигачат.скоро на тыщи пойдёте ?