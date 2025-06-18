Том Круз получит почетный «Оскар»

Американский актер и продюсер Том Круз в этом году получит почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа (Governors Awards), объявила Американская академия кинематографических искусств и наук.

«Невероятная преданность Тома Круза нашему кинематографическому сообществу, театральному опыту и сообществу каскадеров вдохновила нас всех», — заявила президент академии Джанет Янг.

62-летний Круз был четырежды номинирован на «Оскар» — за роли в «Рожденном четвертого июля», «Джерри Магуайре» и «Магнолии», а также за продюсирование фильма «Топ Ган: Мэверик».

Почетный «Оскар» присуждают за «выдающиеся достижения в кинематографе на протяжении всей жизни, исключительный вклад в развитие кинематографического искусства и науки, а также за выдающиеся заслуги перед академией».