Россия испытает «царь-двигатель»

Жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5» собрали и передали для тестов в составе ступени носителя, сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос».

Отмечается, что силовая установка уже прошла огневые испытания в испытательном комплексе НПО «Энергомаш», следующий этап — испытания в составе первой ступени ракеты в самарском РКЦ «Прогресс».

«Царь-двигатель» РД-171МВ является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем — при весе в десять тонн его тяга составляет 800 тонн. Его предыдущие модификации (РД-171 и РД-171М) использовались в программах «Энергия-Буран» и «Зенит».

«Союз-5»— перспективная российская ракета-носитель среднего класса увеличенной грузоподъемности. Первый пуск намечен на конец декабря 2025 года, а начало полномасштабной эксплуатации запланировано на 2028 год.