Легендарный вождь гуннов Аттила оказался сибиряком

Европейские гунны и их легендарный вождь Аттила говорили на палеосибирском языке, а не на тюркском, как считалось ранее, выяснила международная группа лингвистов.

Исследователи проанализировали комплекс лингвистических данных, которые включали заимствования в китайских текстах, имена правителей династии Хунну, названия географических объектов.

Оказалось, что азиатские хунну и их европейские потомки гунны говорили на древней форме аринского языка, принадлежащего к енисейской языковой семье, отмечается в статье ученых, опубликованной журналом Transactions of the Philological Society.

Сегодня на родственных языках этой группы говорят лишь небольшие народности вдоль реки Енисей. Однако новые данные доказывают, что аринский язык оказал заметное влияние на ранние тюркские языки. Скорее всего, он был языком правящей элиты хунну.

Интерес также представляет новое толкование имени Аттила. Ранее считалось, что оно имеет германское или тюркское происхождение («отец»), но теперь исследователи предлагают енисейскую этимологию — «быстрый, проворный».