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Изменилась дата оплаты услуг ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который переносит предельный срок платы за жилищно-коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца, следует из базы нижней палаты парламента.

Согласно изменению, срок оплаты за ЖКУ передвигается на пять дней вперед, решение принято для удобства россиян, так как многие получают зарплаты 12-го или 15-го числа. Это позволит избежать просрочек и начисления пени.

По новым правилам также переносится срок предоставления платежных документов «до пятого числа месяца». Ранее формулировка была «до первого числа месяца». Это даст дополнительное время для расчета начислений за коммунальные услуги.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, однако перед этим он должен пройти одобрение в Совфеде и получить подпись президента Владимира Путина.

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