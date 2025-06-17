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Россиянам запретят продавать жилье за наличные

Источник:
«Известия»
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Генпрокуратура поддержала введение в России запрета на сделки с недвижимостью за наличные, следует из письма ведомства, которое цитируют «Известия».

Инициативу выдвинул комитет Госдумы по строительству и ЖКХ в качестве одной из мер усиления безопасности россиян. Депутаты отметили, что расчеты через аккредитив или электронные сервисы регистрации лучше защищают от мошенников.

Первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин подчеркнул, что его ведомство поддерживает инициативу в связи с распространением дистанционного мошенничества с жильем. При этом предлагается не только ограничить использование наличных.

В частности, рассматривается возможность вдвое увеличить сроки регистрации Росреестром сделок с жильем — до 20 дней, а также приостановке процедуры постановки объекта на кадастровый учет, если сделка вызывает сомнение.

Для россиян старше 65 лет возможно введение обязательного нотариального заверения сделки с недвижимостью — она будет использоваться в качестве проверки, которая покажет, что продажа квартиры осуществляется добровольно и осознанно.

Еще одна инициатива, получившая одобрение Генпрокуратуры — введение материальной ответственности риелторов за некачественно оказанные посредничестве услуги, в результате которых участник сделки может лишиться жилья.

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