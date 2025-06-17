Летающие над водой корабли заметили на Балтике. ФОТО

Необычное оптическое явление заметили в Балтийском море у берегов Калининградской области — «летающие» над водой корабли.

На фотографиях очевидцев суда будто парят в воздухе над поверхностью воды, снимки опубликованы в телеграм-канале Amber Mash. В реальности люди наблюдали классический мираж.

Такие миражи иногда называют «фата-моргана» — по имени феи Морганы из цикла легенд о короле Артуре. Фата-моргана возникает из-за нескольких чередующихся слоев холодного и теплого воздуха с эффектом зеркала.

В результате наблюдатели видят искаженные изображения, которые могут накладываться друг на друга. Более того, наблюдаемый объект в реальности может даже находиться за горизонтом.