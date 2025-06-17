Загадочные сигналы из космоса записали в Антарктиде

Ученые с помощью детектора космических частиц в Антарктиде зафиксировали загадочные сигналы, которые противоречат современным моделям физики элементарных частиц.

Результаты были получены в ходе эксперимента с Антарктической импульсной переходной антенной (ANITA). Этот научный комплекс предназначен для регистрации радиоволн, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли.

Однако вместо ожидаемых сигналов, отраженных ото льда, прибор зафиксировал радиоимпульсы, идущие из-под горизонта под «невозможными» углами, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Physical Review Letters.

Траектория сигнала указывает на то, что он должен был пройти тысячи километров горных пород. Но это невозможно — они бы просто поглотили импульс. В итоги наблюдение противоречит известным законам физики.

Обнаруженные импульсы указывают на потенциальное существование новых частиц, которые не вписываются в общепринятую стандартную модель, подчеркивают авторы открытия. Для дальнейшего изучения сигналов они разрабатывают новый детектор с большей чувствительностью.