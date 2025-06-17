Создатели ChatGPT подписали контракт с Пентагоном

Американская компания OpenAI подписала контракт с Пентагоном на создание прототипа системы искусственного интеллекта, сообщается в официальном блоге разработчиков.

ИИ стоимостью в 200 миллионов долларов будет использоваться для решения задач в сфере национальной безопасности, уточняется в сообщении. Планируется, что готовый продукт передадут заказчику к июлю 2026 года.

Согласно условиям соглашения, искусственный интеллект, разработанный OpenAI, будет применяться как в боевых условиях, так и в административно-аналитических структурах оборонного ведомства.

OpenAI — один из ведущих разработчиков в области искусственного интеллекта. Компания известна языковыми моделями GPT-4 и ChatGPT.