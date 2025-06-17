Израиль впервые применил лазерное оружие

Армия обороны Израиля в ходе боевых действий впервые использовала лазерную систему противовоздушной обороны «Железный луч» для перехвата иранских ракет и дронов, сообщил представитель посольства Израиля в России.

«Израиль уже начал использовать в тестовом режиме лазерную систему ПВО "Железный луч", чтобы перехватывать ракет и БПЛА с иранской стороны. В ходе конфликте с Ираном применение этой системы впервые произошло в боевых условиях», — цитирует дипломата ТАСС.

«Железный луч» — тактическая система, которая предназначена для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до семи километров. В качестве поражающего фактора в ней используется лазерный луч.

Система способна перехватывать артиллерийские снаряды и мины, а также ракеты и небольшие беспилотники, которые неэффективно сбивать с помощью основной системы ПВО Израиля «Железный купол».