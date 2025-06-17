Трамп назвал Карлсона «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона «чокнутым» в ответ на обвинение в том, что Вашингтон втягивается в вооруженный конфликт с Ираном

Карлсон, комментируя обострение напряженности на Ближнем Востоке, сказал, что возможное втягивание Соединенных Штатов в вооруженный конфликт с Ираном чревато закатом «американской империи».

«Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Трамп поручил своей команде попытаться встретиться с представителями Ирана, чтобы активизировать переговоры по поводу создания Тегераном ядерного оружия.



