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Выросло число выданных протезов рук и ног

Источник:
Sibnet.ru
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Протез
Фото: © Владимир Сараев, Sibne.ru

Количество выданных протезов верхних и нижних конечностей выросло в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, следует из данных Минтруда.

В 2024 году выдали более 14,5 тысячи протезов верхних конечностей, что на 6 тысяч больше, чем годом ранее. Число предоставленных нижних конечностей выросло до 138 тысяч (+47 тысяч), приводит ТАСС данные Минтруда.

Выросло число выданных опорных тростей, костылей, прогулочных колясок с ручным приводом, слуховых аппаратов. В среднем выдали на 20 тысяч больше разных позиций средств реабилитации.

В 2023 году общая численность получателей технических средств реабилитации и услуг, обеспеченных в полном объеме, составила 931,4 тысячи человек, а уже в 2024 году — 1,5 миллиона человек.

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Жизнь #Здоровье
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