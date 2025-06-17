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Радиостанция «Судного дня» передала новые загадочные сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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Радиостанция «Судного дня» УВБ-76 вечером 16 июня передала в эфир новые шифрованные сообщения.

Вместе с дополнительными цифровыми кодами на радио прозвучали слова «диалектизм» и «високед», следует из сообщения в телеграм-канале «УВБ-76 логи», авторы которого ведут наблюдение за радиостанцией.

Сообщения прозвучали на фоне продолжающихся взаимных обстрелов между Израилем и Ираном. За несколько часов до этого УВБ-76 повторно передала одно и то же слово — «малоснежный».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, заработавшая в 1976 году. Считается, что она связана с военными. Большую часть времени она транслирует монотонные и гудящие звуки, поэтому иногда называют «жужжалкой».

На волнах УВБ-76 время от времени передаются закодированные сообщения, которые кажутся бессмысленными. Западные СМИ считают, что она подключена к системе «Периметр», которая отвечает за автоматическое нанесение ответного ядерного удара.

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