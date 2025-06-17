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Представлен монитор с рекордной частотой развертки

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская компания HKC представила первый в мире геймерский монитор с максимальной частотой обновления экрана 800 Гц. Стоимость модели пока не раскрывается.

Для достижения рекордного показателя разработчики использовали матрицу FSA VA с подсветкой miniLED и технологией квантовых точек, пишет ITHome. До сих пор максимальным значением развертки экрана было 750 Гц.

Новый монитор получил 24,5-дюймовый экран с разрешением 1080p. Контрастность составляет 4000:1, охват цветового пространства Adobe RGB составляет 99%. Заявлены 1152 зоны локального затемнения для глубокого черного цвета, это больше, чем в топовом Apple Pro Display XDR.

Монитор от HKC поддерживает технологии синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, а также имеет сертификат VESA DisplayHDR HDR1000. Время отклика — 0,5 мс, поддерживается 10-битный цвет.

Предел восприятия человеческого глаза — 1 кГц (1000 кадров в секунду). Таким образом, монитор от HKC вплотную подобрался к этому биологическому пределу.

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