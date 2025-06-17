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WhatsApp начнет показывать пользователям рекламу

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp впервые в своей истории начнет показывать коммерческие объявления пользователям. Реклама появится в разделе «Статусы» и будет демонстрироваться после просмотра нескольких обновлений от друзей.

Ежедневно функцией «Статусы» пользуются 1,5 миллиарда человек по всему миру. Именно эта огромная аудитория станет целевой для рекламодателей, пишет издание TechСrunch. В личных чатах, групповых беседах и звонках рекламы не будет.

Система подбора объявлений будет учитывать страну и город пользователя, язык интерфейса, подписки на каналы и взаимодействие с предыдущей рекламой. Для показа рекламы не будут использоваться номера телефонов, содержание сообщений или информация о группах.

Помимо классических объявлений, после обновления в мессенджере станет доступно продвижение каналов в разделе поиска, где компании и создатели контента смогут покупать рекламу для привлечения подписчиков.

Кроме этого, в WhatsApp появятся платные подписки на эксклюзивный контент в каналах. Авторы получат возможность брать деньги за доступ к закрытым материалам, а платежи будут проходить через магазины приложений.

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