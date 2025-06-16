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Правила расчета среднего заработка изменят

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка работника для отпускных и выходного пособия. Они начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — говорится в постановлении №540 кабмина.

Если раньше для расчета смотрели, сколько рабочих дней или часов фактически было у человека в конкретный месяц, то теперь будут использовать усредненные значения. Например, для расчета выходного пособия теперь применяется среднее число рабочих дней в месяце. Оно рассчитывается как годовое количество рабочих дней, деленное на 12.

Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний почасовой заработок теперь умножается на среднее количество рабочих часов в месяц. Раньше в таких случаях учитывали фактически отработанные часы.

При этом способ расчета самого среднего заработка (какие выплаты включаются, за какой период, что брать в расчет) не изменился. Как и раньше, учитываются все регулярные выплаты за последние 12 месяцев, включая оклад, премии и надбавки.

Средний заработок — совокупный доход сотрудника за определенный период времени. Эту величину используют для подсчета разных выплат: отпускных, компенсаций при обучении, за неиспользованный отпуск при увольнении, командировочных, выходных пособий.

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