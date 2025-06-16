Россия завершила передачу тел военнослужащих ВСУ Украине

Россия передала украинской стороне 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ, выполнив договоренности, достигнутые в Стамбуле, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

В свою очередь, Киев передал России 78 погибших российских военнослужащих, уточнил он в своем телеграм-канале. Мединский отметил, что обмены пленными продолжаются, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. По итогам встречи была согласована передача Киеву 6 тысяч тел военнослужащих и масштабный обмен пленными.

Минобороны РФ ранее выразило готовность передать Украине еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ. С 14 июня между Москвой и Киевом также начались бессрочные санитарные обмены.