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Wildberries запустит продажу недвижимости

Источник:
Sibnet.ru
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Продажи недвижимости начнутся на маркетплейсе Wildberries, в настоящее время уже стартовали переговоры с двумя крупными компаниями, сообщила основатель площадки и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.

«Безусловно, мы расширяем категории. Из ближайшего — мы сейчас ведем переговоры по сотрудничеству с двумя большими проектами, будем пробовать продавать недвижимость, квартиры», — сказала она в интервью ТАСС.

Ким напомнила, что компания регулярно увеличивает число категорий товаров на площадке и добавляет новые сервисы и способы доставки. Так, теперь можно доставлять товары, минуя сортировочные центры.

В марте маркетплейс запустил сервис WB Track, позволяющий клиентам отправлять посылки между пунктами выдачи заказов. Ранее Wildberries запустил продажу дачных домов и бань, а таже автомобилей.

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