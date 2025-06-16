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Модель роста российской экономики себя исчерпала

Источник:
«Эксперт»
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Текущая модель роста экономики России себя исчерпала, заявил в интервью журналу «Эксперт» замглавы администрации президента и бывший глава Минэкономики Максим Орешкин.

«Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Но этот рывок в значительной степени произошел благодаря тому, что был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики», — отметил он.

По словам чиновника, данная модель себя исчерпала, для продолжения развития стране необходимо выйти на следующую технологическую ступень. В частности, речь идет о различных цифровых платформах.

Такая «платформизация» выступает базовым условием для новой экономической революции, подчеркнул Орешкин. Однако государству важно сохранить баланс между правилами и пространством для роста.

По его словам, сейчас платформы положительно влияют на экономику и регулировать их не нужно. Однако в будущем предстоит выбрать один из вариантов управления их деятельностью — либо регулирование тарифов, либо создание конкурентной среды.

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