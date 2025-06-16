Глава «Почты России» назвал зарплаты курьеров слишком высокими

Ситуация, когда зарплаты курьеров могут доходить до 300 тысяч рублей, не совсем правильная, заявил глава «Почты России» Михаил Волков.

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тысяч рублей для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — сказал Волков в интервью РБК.

Глава «Почты» признал, что есть дефицит кадров на рынке труда и особенно в сфере логистики, но высокие зарплаты — «это не совсем правильная ситуация».

По данным Волкова, у «Почты» есть своя курьерская служба, в которой работают 1,6 тысячи курьеров, размер их зарплаты он не обозначил.

В «Почте» также работают более 80 тысяч почтальонов, которые помимо доставки почты из почтового отделения в пункт назначения выполняют социальную миссию: «приносят долгожданные письма, важные квитанции и, конечно, пенсии».