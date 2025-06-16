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Женщина впервые возглавит британскую внешнюю разведку MI6

Источник:
Sibnet.ru
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Директор MI6 Блейз Метревели
Фото: © MI6

Блейз Метревели возглавит службу внешней разведки MI6, сообщила канцелярия главы британского правительства Кира Стармера. Она станет первой женщиной на этом посту.

«Блэйз Метревели, кавалер ордена Святого Михаила и Павла, станет 18-м руководителем в истории организации и первой женщиной на этой должности», — говорится в сообщении правительства.

Метревели 47 лет. Она — кадровый офицер разведки, поступила на службу в 1999 году. Большую часть карьеры провела на Ближнем Востоке и в Европе. Сейчас Метревели глава отдела Q, отвечающего в MI6 за технологии и инновации.

По традиции руководителя MI6 называют просто «С» — сокращенно от английского chief (начальник). Это единственный сотрудник агентства, чье имя официально известно общественности.

Газета The Guardian написала, что назначение Метревели — «случай, когда жизнь подражает искусству». В фильмах про Джеймса Бонда на протяжении 17 лет существования этой кинофраншизы внешней разведкой руководит именно женщина — М.

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