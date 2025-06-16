Женщина впервые возглавит британскую внешнюю разведку MI6

Блейз Метревели возглавит службу внешней разведки MI6, сообщила канцелярия главы британского правительства Кира Стармера. Она станет первой женщиной на этом посту.

«Блэйз Метревели, кавалер ордена Святого Михаила и Павла, станет 18-м руководителем в истории организации и первой женщиной на этой должности», — говорится в сообщении правительства.

Метревели 47 лет. Она — кадровый офицер разведки, поступила на службу в 1999 году. Большую часть карьеры провела на Ближнем Востоке и в Европе. Сейчас Метревели глава отдела Q, отвечающего в MI6 за технологии и инновации.

По традиции руководителя MI6 называют просто «С» — сокращенно от английского chief (начальник). Это единственный сотрудник агентства, чье имя официально известно общественности.

Газета The Guardian написала, что назначение Метревели — «случай, когда жизнь подражает искусству». В фильмах про Джеймса Бонда на протяжении 17 лет существования этой кинофраншизы внешней разведкой руководит именно женщина — М.