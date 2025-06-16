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Средний заработок в России посчитают по‑новому

Источник:
Sibnet.ru
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Новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск вступят в силу с 1 сентября 2025 года, говорится в постановлении правительства «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»

«Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указано в документе.

В случаях, когда применяется суммированный учет рабочего времени, расчет будет вестись по другой схеме — средний почасовой заработок умножается на среднее число рабочих часов в месяц.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Сейчас для определения среднего месячного заработка работника необходимо умножить рассчитанный фактический средний дневной заработок на количество дней (календарных, рабочих), подлежащих оплате.

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Экономика #Деньги #Рынок труда
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