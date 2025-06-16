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Путин рассказал, как наотрез отказался от очков

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что отказался носить прописанные врачами очки, чтобы к ним не привыкать.

Путин поделился опытом в беседе с офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко на встрече с героями труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле — фрагмент опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале.

Президент рассказал, что его зрение всегда оценивали в единицу, но «лет пять или шесть назад» оно стало падать, и ему предложили очки.

Я их одел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь (...) Это действует. Свободно читаю без всяких проблем», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что проходит медицинское обследование каждый год и посвящает такому «техосмотру» целых два дня.

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kaisik

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