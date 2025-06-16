Спрогнозирована новая гонка ядерных вооружений

Эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу, гонка ядерных вооружений постепенно набирает обороты, к такому выводу пришли аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

«Хотя большинство государств, обладающих ядерным оружием, обычно называют свои текущие усилия по разработке и производству ядерной "модернизацией", их действия выходят далеко за рамки простых операций по техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности», — приводит РБК отчет SIPRI.

Помимо совершенствования ядерного оружия, аналитики выделяют еще два тренда: изменения ядерных доктрин некоторых стран и расширение практики использования ядерного оружия.

Всего в мире девять ядерных держав: Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Индия, КНДР, Пакистан и Израиль, о ядерных испытаниях которого нет достоверных сведений.

По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка, из них 9614 относятся к военным запасам, остальные — попадающие под категорию списанных, но еще не ликвидированных.

Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США. По сравнению с 2024 годом их арсеналы практически не изменились, но обе страны ведут активную модернизацию, которая может позволить «увеличить размер и разнообразие их арсеналов в будущем», отмечает SIPRI.

В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок. Он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны. Великобритания планирует повысить свой ядерный запас. Индия и Пакистан стремятся создать ракеты, которые могли бы нести несколько боеголовок.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна будет развивать ядерную программу без ограничений. Израиль, который публично не признает наличие у него ядерного оружия, также, по оценке SIPRI, модернизирует свои арсеналы.