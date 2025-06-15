Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным конфликт Израиля и Ирана.

Разговор с российским президентом длился «примерно один час». «Мы долго беседовали. Гораздо меньше времени было потрачено на разговоры о России и Украине, но это будет на следующей неделе.Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться», — цитирует РБК Трампа.

Ранее о переговорах президентов сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, разговор продлился 50 минут. Помощник российского лидера назвал его «содержательным, откровенным и главное — весьма полезным».

Путин во время разговора с Трампом рассказал о ходе обмена военнопленными с Украиной и заявил о готовности продолжать переговоры с Киевом.

По словам Трампа, российский президент «продвигается вперед» с обменом заключенными. «Он проводит запланированные обмены пленными — большое количество обменивается, немедленно, с обеих сторон», — отметил Трамп.