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Путин поздравил Трампа с днем рождения

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Фото: Kremlin.ru / CC BY 4.0

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил лидера США Дональда Трампа с днем рождения, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — цитирует ТАСС Ушакова.

По данным представителя Кремля, разговор продлился 50 минут. Путин и Трамп выразили удовлетворение «положительными личными отношениями».

Лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Трампа о состоявшихся накануне телефонных контактах с президентом Ирана и премьером Израиля.

Президент России осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможным обострением конфликта.

Трамп назвал обстановку в регионе тревожной. Он заявил, что переговорщики США готовы возобновить с Тегераном работу по ядерной сделке. Также в беседе говорилось о готовности России к посредничеству.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Галкины уже уехали с криками что не могут жить в стране агрессоре ?

klinok74

причем тут Россия ? ты же о кровожадности . Другую нацию не жалко? Тут один только вывод - Ты нацист...

klinok74

Израилю скажи это .Ах да это другое !!!

scorpion2777

Ты сначала договор прочитай внимательно, может поймёшь (хотя это не про тебя) его суть, а то несёшь снова,...