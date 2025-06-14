Путин поздравил Трампа с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил лидера США Дональда Трампа с днем рождения, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — цитирует ТАСС Ушакова.

По данным представителя Кремля, разговор продлился 50 минут. Путин и Трамп выразили удовлетворение «положительными личными отношениями».

Лидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал Трампа о состоявшихся накануне телефонных контактах с президентом Ирана и премьером Израиля.

Президент России осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможным обострением конфликта.

Трамп назвал обстановку в регионе тревожной. Он заявил, что переговорщики США готовы возобновить с Тегераном работу по ядерной сделке. Также в беседе говорилось о готовности России к посредничеству.