Миллиардер проглотил пчелу и умер

Известный индийский миллиардер, глава международной автокомпонентной корпорации Sona Comstar Санджай Капур проглотил пчелу и умер во время игры в поло в Великобритании.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего председателя, господина Санджая Капура», — приводит The Mirrow заявление Sona Comstar.

По данным The Mirrow, 53-летней миллиардер потерял сознание во время матча по поло в четверг. По данным источников, он проглотил пчелу, а насекомое ужалило его. Укус, вероятно, спровоцировал тяжелейшую аллергическую реакцию, которая привела к остановке сердца.

Капур был известен своей любовью к поло и светской жизнью. Он был лично знаком с принцем Уильямом. Sona Comstar — производитель высокоточных кованых деталей для автомобилей.