НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Миллиардер проглотил пчелу и умер

Источник:
Sibnet.ru
224 3

Известный индийский миллиардер, глава международной автокомпонентной корпорации Sona Comstar Санджай Капур проглотил пчелу и умер во время игры в поло в Великобритании.

«Мы глубоко опечалены внезапной кончиной нашего председателя, господина Санджая Капура», — приводит The Mirrow заявление Sona Comstar.

По данным The Mirrow, 53-летней миллиардер потерял сознание во время матча по поло в четверг. По данным источников, он проглотил пчелу, а насекомое ужалило его. Укус, вероятно, спровоцировал тяжелейшую аллергическую реакцию, которая привела к остановке сердца.

Капур был известен своей любовью к поло и светской жизнью. Он был лично знаком с принцем Уильямом. Sona Comstar — производитель высокоточных кованых деталей для автомобилей.

Еще по теме
Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о случившемся
Власти Алтая опровергли сообщения о полетах украинских дронов
Жертвами авиакатастрофы в Индии стали более 310 человек
Boeing с пассажирами упал на город в Индии: подробности катастрофы
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин осудил действия Израиля
Иран нанес ответный удар по Израилю
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Врач предупредила о коварстве пива в жару
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Израиль внезапно атаковал Иран
24
Иран нанес ответный удар по Израилю
22
Путин осудил действия Израиля
21
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
19
Ле Пен обвинила Евросоюз в подготовке войны «на Востоке»