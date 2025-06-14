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Врач предупредила о коварстве пива в жару

Источник:
Sibnet.ru
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Бокал пива
Фото: © Freepik

Пиво не стоит пить в жару, это коварный напиток, сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Пиво в жару не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает обезвоживание. Оно — сильное мочегонное. Через несколько часов после его употребления человек испытывает усталость, вялость, головную боль и сильное чувство жажды сказала Хайкина «Ленте.ру».

Также эндокринолог предупредила, что в жару пиво, как и любой другой алкоголь, повышает риск проблем с сердцем.

«Из-за жары сосуды расширяются, а алкоголь лишь усиливает этот эффект. Итог — резкие скачки давления. У гипотоников это может вызвать слабость и головокружение, у гипертоников — риск развития кризов», — отметила врач.

Эндокринолог добавила, что холодное пиво, выпитое в жару, дает ложное ощущение прохлады и притупляет ощущения. Из-за этого вырастает риск теплового удара.

Если человек не может полностью отказаться от пива летом, ему стоит ограничиться одним небольшим бокалом.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

pepelmetal

Галкины уже уехали с криками что не могут жить в стране агрессоре ?

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

mosquito__2010

вор должен сидеть в тюрьме а они европой управляют. ок.