Врач предупредила о коварстве пива в жару

Пиво не стоит пить в жару, это коварный напиток, сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

Пиво в жару не утоляет жажду, а, наоборот, усиливает обезвоживание. Оно — сильное мочегонное. Через несколько часов после его употребления человек испытывает усталость, вялость, головную боль и сильное чувство жажды сказала Хайкина «Ленте.ру».

Также эндокринолог предупредила, что в жару пиво, как и любой другой алкоголь, повышает риск проблем с сердцем.

«Из-за жары сосуды расширяются, а алкоголь лишь усиливает этот эффект. Итог — резкие скачки давления. У гипотоников это может вызвать слабость и головокружение, у гипертоников — риск развития кризов», — отметила врач.

Эндокринолог добавила, что холодное пиво, выпитое в жару, дает ложное ощущение прохлады и притупляет ощущения. Из-за этого вырастает риск теплового удара.

Если человек не может полностью отказаться от пива летом, ему стоит ограничиться одним небольшим бокалом.