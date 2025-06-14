НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии

Источник:
Sibnet.ru
390 3

Россияне могут рассчитывать на максимальное количество пенсионных баллов за год, зарабатывая 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов», — сказал Никитин РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что больше 10 пенсионных баллов в год россияне получить не смогут вне зависимости от их официального заработка.

«Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей», — объяснил парламентарий.

Никитин посоветовал отслеживать количество пенсионных баллов в профиле на «Госуслугах».

Еще по теме
Стоимость десятка яиц опустилась ниже ста рублей
ВТБ протестирует альтернативу Apple Pay
Помощь Украине «убила» экономику Евросоюза
«Сбербанк» разрешил заказывать наличные через приложение
смотреть все
Экономика #Деньги #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин осудил действия Израиля
Иран нанес ответный удар по Израилю
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Врач предупредила о коварстве пива в жару
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Израиль внезапно атаковал Иран
24
Иран нанес ответный удар по Израилю
22
Путин осудил действия Израиля
21
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
19
Ле Пен обвинила Евросоюз в подготовке войны «на Востоке»