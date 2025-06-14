Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии

Россияне могут рассчитывать на максимальное количество пенсионных баллов за год, зарабатывая 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Размер страховой пенсии зависит от нескольких факторов. Один из них — количество индивидуальных пенсионных баллов. За год можно получить максимум 10 баллов. Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов», — сказал Никитин РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что больше 10 пенсионных баллов в год россияне получить не смогут вне зависимости от их официального заработка.

«Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей», — объяснил парламентарий.

Никитин посоветовал отслеживать количество пенсионных баллов в профиле на «Госуслугах».