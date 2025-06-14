Вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

Netflix представил заключительный трейлер третьего и финального сезона «Игры в кальмара».

Завершающий сезон выйдет 27 июня. Проект из Южной Кореи дебютировал в 2021 году и стал самым популярным сериалом за всю историю Netflix.

В первом сезоне неудачник и должник Сон Ки-хун стал победителем в смертельной игре. Во втором сезоне, показанном в декабре 2024 года, он вернулся, что уничтожить шоу.

Режиссер «Игры в кальмара» — Хван Дон-хек. В главных ролях снялись Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ен-су, Чон Хо-ен и другие.