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Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о случившемся

Источник:
Sibnet.ru
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Boeing 787 Dreamliner, упавший на медобщежитие в городе Ахмадабад 12 июня 2025 года
Фото: Prime Minister's Office / GODL-India

Единственный выживший в авиакатастрофе Boeing 787 Dreamliner, упавшем на медобщежитие в городе Ахмадабад — Рамеш Вишвашкумар — смог выбраться из сломанного аварийного выхода, об этом он рассказал индийским СМИ.

Вишвашкумар поделился с DD News, что самолет как будто завис в воздухе на несколько секунд вскоре после взлета, а потом загорелись зеленые и белые огни салона. 40-летний мужчина признался, что почувствовал, как тяга двигателя увеличилась, но затем самолет «на скорости врезался в общежитие».

Пассажир рассказал, что сперва думал, что погибнет, но, открыв глаза, попытался «отстегнуть себя от сиденья и выбраться оттуда, где мог». Вишвашкумар отметил, что он отделался только ожогами левой руки.

Полиция сообщила, что Вишвашкумар сидел на месте 11A возле аварийного выхода, он выбрался через сломанный люк.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение 12 июня. Воздушное судно разбилось в жилом районе вскоре после взлета, рухнув на здание медицинского общежития.

По последним данным, трагедия унесла жизни 229 пассажиров и 12 членов экипажа на борту лайнера, а также 33 человек на земле — местных жителей и студентов-медиков, находившихся в общежитии, на которое рухнул самолет. Среди погибших на земле оказались не только студенты, но и случайные прохожие, а также местные продавцы еды и напитков, которые обычно торговали возле общежития.

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