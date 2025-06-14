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Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана

Источник:
Sibnet.ru
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Никита Кологривый
Фото: © @nik_kologrivyy

Актер Никита Кологривый эвакуирован из Ирана, сейчас он находится в Азербайджане, сообщила пресс-служба российского посольства в Баку.

«Да, он уже на территории Азербайджана», — сказал РБК представитель дипмиссии.

Местные СМИ также показали видео с Никитой Кологривым, который продемонстрировал на камеру бицепсы и представился, когда подошел за питьевой водой.


Кологривый, видимо, входит в съемочную группу сериала «Трудно быть богом» по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Ее глава, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, также эвакуирован из Ирана.

«Девяносто человек группы, все живы и здоровы. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», — рассказал Бондарчук азербайджанским журналистам.

Эвакуация российских граждан началась, после того как Израиль и Иран 13 июня объявили о начале военных операций и начали обмениваться ударами.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

pepelmetal

Галкины уже уехали с криками что не могут жить в стране агрессоре ?

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

mosquito__2010

вор должен сидеть в тюрьме а они европой управляют. ок.