Никита Кологривый оказался среди эвакуированных из Ирана

Актер Никита Кологривый эвакуирован из Ирана, сейчас он находится в Азербайджане, сообщила пресс-служба российского посольства в Баку.

«Да, он уже на территории Азербайджана», — сказал РБК представитель дипмиссии.

Местные СМИ также показали видео с Никитой Кологривым, который продемонстрировал на камеру бицепсы и представился, когда подошел за питьевой водой.

Кологривый, видимо, входит в съемочную группу сериала «Трудно быть богом» по одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Ее глава, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, также эвакуирован из Ирана.

«Девяносто человек группы, все живы и здоровы. Часть из них улетит сегодня, часть останется в Баку и улетит чуть позже. Мы все немного устали», — рассказал Бондарчук азербайджанским журналистам.

Эвакуация российских граждан началась, после того как Израиль и Иран 13 июня объявили о начале военных операций и начали обмениваться ударами.