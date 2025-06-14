Маск призвал свести МКС с орбиты

Владелец компании SpaceX Илон Маск призвал вывести Международную космическую станцию с орбиты «в течение двух лет», объяснив это серьезными проблемами с безопасностью МКС.

«Существуют потенциально серьезные опасения относительно долгосрочной безопасности @Space_Station. Некоторые ее части просто слишком стареют, и очевидно, что риск со временем растет. Хотя SpaceX зарабатывает миллиарды долларов на доставке астронавтов и грузов на МКС, я все равно хотел бы официально рекомендовать вывести ее с орбиты в течение двух лет», — написал Маск в X.

Маск прокомментировал пост физика Кейси Хэндмера, работавшего в NASA. По мнению ученого, учащающиеся утечки в российском сегменте МКС могут свидетельствовать о том, что станция находится в худшем состоянии, чем принято считать. Хэндмер допустил, что на станции в любой момент может выйти из строя и спасение экипажа в этой ситуации будет зависеть от случая.

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в июне 2023 года говорил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде в 2030 году. На сайте NASA говорится, что станция будет использоваться до 2030 года, а после прекращения ее эксплуатации она будет сведена с орбиты.

Маск сделал свой комментарий после того, как NASA 12 июня отложило на неопределенный срок отправку на станцию новых астронавтов. Причиной стала очередная утечка воздуха в российском модуле «Звезда».

Роскосмос в пятницу отчитался об устранении утечки. Российское космическое агентство заверило, что впервые с 2019 года полностью остановило утечку воздуха.