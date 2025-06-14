НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Маск призвал свести МКС с орбиты

Источник:
Sibnet.ru
614 3
МКС
Фото: NASA

Владелец компании SpaceX Илон Маск призвал вывести Международную космическую станцию с орбиты «в течение двух лет», объяснив это серьезными проблемами с безопасностью МКС.

«Существуют потенциально серьезные опасения относительно долгосрочной безопасности @Space_Station. Некоторые ее части просто слишком стареют, и очевидно, что риск со временем растет. Хотя SpaceX зарабатывает миллиарды долларов на доставке астронавтов и грузов на МКС, я все равно хотел бы официально рекомендовать вывести ее с орбиты в течение двух лет», — написал Маск в X.

Маск прокомментировал пост физика Кейси Хэндмера, работавшего в NASA. По мнению ученого, учащающиеся утечки в российском сегменте МКС могут свидетельствовать о том, что станция находится в худшем состоянии, чем принято считать. Хэндмер допустил, что на станции в любой момент может выйти из строя и спасение экипажа в этой ситуации будет зависеть от случая.

Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в июне 2023 года говорил, что МКС перестанет существовать в нынешнем виде в 2030 году. На сайте NASA говорится, что станция будет использоваться до 2030 года, а после прекращения ее эксплуатации она будет сведена с орбиты.

Маск сделал свой комментарий после того, как NASA 12 июня отложило на неопределенный срок отправку на станцию новых астронавтов. Причиной стала очередная утечка воздуха в российском модуле «Звезда».

Роскосмос в пятницу отчитался об устранении утечки. Российское космическое агентство заверило, что впервые с 2019 года полностью остановило утечку воздуха.

Еще по теме
Обнаружена «невозможная» планета‑гигант
Космонавты устранили утечку на российском сегменте МКС
Магнитная буря внезапно началась на Земле
Россия развернет ядерную электростанцию на Луне
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара
Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин осудил действия Израиля
Иран нанес ответный удар по Израилю
Депутат обозначил размер зарплаты для получения максимальной пенсии
Врач предупредила о коварстве пива в жару
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Израиль внезапно атаковал Иран
24
Иран нанес ответный удар по Израилю
22
Путин осудил действия Израиля
21
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
19
Ле Пен обвинила Евросоюз в подготовке войны «на Востоке»