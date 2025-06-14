Футболист Дэвид Бекхэм стал рыцарем

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание и стал сэром, сообщило правительство Великобритании.

Футболист удостоился звания за спортивную карьеру и за масштабную благотворительная деятельность, говорится в документе. Бекхэм получил титул по случаю официального дня рождения короля Карла III.

Теперь Бекхэм имеет право на обращение «сэр», а его супруга Виктория – «леди».

Бекхэму 50 лет. Он выступал в составе «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «ПСЖ». В составе «красных дьяволов» полузащитник стал шестикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов.

Вместе с «Реалом» он стал чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании, с «ПСЖ» — чемпионом Франции, с «Гэлакси» — двукратным победителем североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Также в его активе 115 матчей и 17 забитых голов в составе сборной Англии.