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Путин осудил действия Израиля

Источник:
Sibnet.ru
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Россия осуждает действия Израиля, атаковавшего Иран, заявил президент страны Владимир Путин. Также он выразил соболезнования руководству и народу Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — говорится в сообщении.

Путин в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей.

Российский лидер также пообщался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время телефонного разговора Путин выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

Израиль и Иран с ночи 13 июня обмениваются ударами, страны начали друг против друга военные операции «Восстающий лев» и «Истинное обещание-3».

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Политика #Мир #Конфликты
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