Иран нанес ответный удар по Израилю

Иран атаковал более 150 целей в Израиле, включая три авиабазы и военно-промышленные объекты, в рамках операции «Истинное обещание-3», заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана <...> и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования», — цитирует агентство Tasnim заявление КСИР.

Иранские военные также атаковали авиабазы, где размещались истребители F-35, F-16 и F-15, отметил командующий КСИР, генерал Ахмад Вахиди.

По данным, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иран за ночь выпустил четыре волны ракет. Ударам подверглись Тель-Авив, Иерусалим, Беэр-Шева, Гуш-Дан и другие города. Число пострадавших превысило 60 человек. Одна женщина скончалась.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.