Обнаружена «невозможная» планета‑гигант

Международная команда астрономов обнаружила «невозможную» планету — газовый гигант TOI-6894b размером с Сатурн вращается вокруг крошечной звезды TOI-6894, масса которой составляет всего лишь около 20% от массы Солнца.

Обнаружение планеты-гиганта рядом с маленькой звездой стало для астрономов настоящим потрясением, так как ранее ученые считали, что газовые гиганты вообще не могут формироваться вокруг настолько небольших светил, передает пресс-служба Уорикского университета.

Считается, что в протопланетных дисках звезд, подобных TOI-6894, попросту недостаточно материала для формирования массивной планеты. Исследователи полагают, что TOI-6894b появилась каким-то альтернативным путем.

Например, планета могла накапливать газ очень медленно, без аккреционного взрыва. Или она могла образоваться из нестабильного диска, в котором плотные участки в облаке пыли и газа самопроизвольно сжимаются под действием собственной гравитации.

Еще одна особенность «невозможной» планеты — ее аномальная атмосфера. Измеренная температура TOI-6894b составляет всего около 420 Кельвинов, что достаточно холодно для газовых гигантов.

Ученые отмечают, что найденная система вызов современным моделям формирования планет и представляет собой очень интересную цель для последующих наблюдений. В ближайшие 12 месяцев астрономы собираются проследить за TOI-6894b с помощью телескопа Джеймса Уэбба.