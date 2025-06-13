Сейсмические волны превратили в музыку

Российский геофизик Александр Буторин создал уникальный музыкальный альбом, основанный на записи сейсмических волн, сообщается на сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Исследователь записал физические процессы на глубине трех километров на территории нефтяного месторождения на Ямале. Они были обработаны и превращены в музыкальные композиции.

Альбом «Энергия недр» включает семь атмосферных электронных композиций с необычными геологическими названиями. Общее время звучания альбома составляет чуть больше одного часа, послушать его можно на площадках «ВКонтакте» или «Яндекс.Музыке».

Дополнительная композиция в альбоме под названием «Звуки недр» дает возможность услышать оригинальные шумы нефти, глины, песчаника и других компонентов геологических слоев без какой-либо обработки человеком.