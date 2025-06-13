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Сейсмические волны превратили в музыку

Источник:
Sibnet.ru
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Российский геофизик Александр Буторин создал уникальный музыкальный альбом, основанный на записи сейсмических волн, сообщается на сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Исследователь записал физические процессы на глубине трех километров на территории нефтяного месторождения на Ямале. Они были обработаны и превращены в музыкальные композиции.

Альбом «Энергия недр» включает семь атмосферных электронных композиций с необычными геологическими названиями. Общее время звучания альбома составляет чуть больше одного часа, послушать его можно на площадках «ВКонтакте» или «Яндекс.Музыке».

Дополнительная композиция в альбоме под названием «Звуки недр» дает возможность услышать оригинальные шумы нефти, глины, песчаника и других компонентов геологических слоев без какой-либо обработки человеком.

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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

Удавиков

Только детей палестинцев около 18 тыс убили израильтяне, демократия и нацизм чем-то отличаются?