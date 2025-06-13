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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина проиграла России сражение за Сумскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины проиграли российской армии сражение за Сумскую область, заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина.

«Абсолютно очевидно, что сумское направление мы проиграли», — сделала вывод парламентарий в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

Южанина задалась вопросом, почему ни Владимир Зеленский, ни офицеры ВСУ не говорят о планах, как Киеву действовать в ближайшей перспективе в условиях быстрого наступления российской армии.

Вместо этого депутат каждые сутки читает о занятии российской армией очередного населенного пункта в регионе, и не понимает, где находятся ВСУ с их оборонительными рубежами, следует из интервью.

По ее словам, российская армия легко продвигается в регионе из-за отсутствия фортификаций и минных полей. Так, Минобороны РФ ранее подтвердило взятие села Яблоновка в Сумской области.

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