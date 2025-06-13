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Космонавты устранили утечку на российском сегменте МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Российские космонавты устранили утечку воздуха из модуля «Звезда» на МКС, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет», — говорится в сообщении.

Проблему не могли решить более пяти лет. Впервые утечку воздуха из промежуточной камеры служебного модуля «Звезда» зафиксировали в сентябре 2019 года, однако локализовать место утечки долгое время не удавалось.

За последние годы предпринималось несколько попыток заделать утечку, однако все они приводили лишь к частичному результату. Последняя герметизация была проведена в июне 2025 года.

Отмечается, что «Роскосмос» продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС, главным приоритетом ведомства остается безопасность людей на орбите.

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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

Удавиков

Только детей палестинцев около 18 тыс убили израильтяне, демократия и нацизм чем-то отличаются?