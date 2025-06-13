Трамп порадовался ночному удару Израиля по Ирану

Удары израильской армии по Ирану прошли «отлично», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ночную атаку ЦАХАЛ.

«Я думаю, что это было отлично», — сказал он в интервью ABC News, напомнив про переговоры с иранскими властями по ядерной проблеме, которые проходили в несколько этапов и были прерваны после атаки.

По словам Трампа, США «давали Ирану шанс», однако он им не воспользовался. В результате атаки Тегеран получил сильный урон. «И это еще не все. Впереди еще много всего», — добавил президента США.

Американский лидер связал военную операцию Израиля с тупиком в ядерных переговорах. Он отметил, что в результате атаки ключевые иранские сторонники жесткой линии «уже мертвы».

В частности, среди погибших — глава генштаба ВС Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции и ряд ученых-ядерщиков.