ЕС перевел Украине замороженные российские активы

Евросоюз перевел Украине 1 миллиард евро за счет замороженных российских активов, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня ЕС перевел Украине еще 1 миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до 150 миллиардов евро», — уточнила она.

Транш стал пятым по счету в рамках так называемой инициативы ERA. Всего из замороженных активов России Евросоюз передал Украине уже 7 миллиардов евро. Эти деньги — доходы от использования российских резервов, которые были размещены в Бельгии.

Инициатива Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) была запущена странами G7 для поддержки Киева. Она предполагает использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Украине.