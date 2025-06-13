НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС перевел Украине замороженные российские активы

Источник:
Sibnet.ru
974 4

Евросоюз перевел Украине 1 миллиард евро за счет замороженных российских активов, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня ЕС перевел Украине еще 1 миллиард евро макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до 150 миллиардов евро», — уточнила она.

Транш стал пятым по счету в рамках так называемой инициативы ERA. Всего из замороженных активов России Евросоюз передал Украине уже 7 миллиардов евро. Эти деньги — доходы от использования российских резервов, которые были размещены в Бельгии.

Инициатива Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) была запущена странами G7 для поддержки Киева. Она предполагает использование доходов от замороженных российских активов для погашения кредитов, предоставляемых G7 Украине.

Еще по теме
Кровавый «флаг мести» подняли над священной мечетью в Иране
Трамп порадовался ночному удару Израиля по Ирану
США намерены вернуть Россию в «Лигу порядочных наций»
Израиль внезапно атаковал Иран
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп отправил в Лос‑Анджелес войска для подавления беспорядков
Россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов
Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
Обсуждение (4)
Картина дня
Украина проиграла России сражение за Сумскую область
Израиль внезапно атаковал Иран
ЕС перевел Украине замороженные российские активы
Космонавты устранили утечку на российском сегменте МКС
О самом главном
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Как узнать размер кольца на палец
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

mosquito__2010

кошка скребет на свой хребет.израиль слишком много на себя взял.стремительно меняющийся мир в сторону...

Удавиков

Только детей палестинцев около 18 тыс убили израильтяне, демократия и нацизм чем-то отличаются?