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МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

Источник:
Sibnet.ru
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МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в поимке которых обещано вознаграждение. Новый перечень опубликован на сайте ведомства.

«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых», — говорится в сообщении.

В настоящее время в списке 11 человек. В частности, Константин Немечев и Сергей Величко разыскиваются правоохранительными органами за пытки и убийство российских военных с особой жестокостью.

Валерий Андреев — за убийства и изнасилования женщин, установлена его причастность по восьми эпизодам. Дмитрия Мамонова добавили в список за убийство знакомого в квартире и минирование его тела.

Олег Тимошенко объявлен в розыск за серию заказных убийств. В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.

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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

physx

Это уже который раз он разочарован?

GammiPluh

Помним помним... если бы Иранские ракеты были по точнее, была бы увековечена предыдущая атака... но там...