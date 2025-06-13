МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в поимке которых обещано вознаграждение. Новый перечень опубликован на сайте ведомства.

«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых», — говорится в сообщении.

В настоящее время в списке 11 человек. В частности, Константин Немечев и Сергей Величко разыскиваются правоохранительными органами за пытки и убийство российских военных с особой жестокостью.

Валерий Андреев — за убийства и изнасилования женщин, установлена его причастность по восьми эпизодам. Дмитрия Мамонова добавили в список за убийство знакомого в квартире и минирование его тела.

Олег Тимошенко объявлен в розыск за серию заказных убийств. В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.