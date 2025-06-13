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Полиция задержала в Иркутске оскорбившую бойцов СВО блогершу

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские в Иркутской области задержали 35-летнюю местную жительницу, которая записала видео, где негативно отзывалась об участниках СВО и праздновании Дня России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области задержали автора видеоролика, размещенного в социальных сетях, в котором женщина произносила дискредитирующие слова в адрес вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Задержанная — 35-летняя жительница города Шелехова, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. Ранее она работала бортпроводницей, а также имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка.

При этом гражданка вела себя неадекватно, била дверь с внутренней стороны, выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе. Для задержания пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов.

После доставки в отдел полиции женщина также вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пыталась убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер для прохождения освидетельствования.

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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

physx

Это уже который раз он разочарован?

GammiPluh

Помним помним... если бы Иранские ракеты были по точнее, была бы увековечена предыдущая атака... но там...