Полиция задержала в Иркутске оскорбившую бойцов СВО блогершу

Полицейские в Иркутской области задержали 35-летнюю местную жительницу, которая записала видео, где негативно отзывалась об участниках СВО и праздновании Дня России, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Сегодня сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области задержали автора видеоролика, размещенного в социальных сетях, в котором женщина произносила дискредитирующие слова в адрес вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Задержанная — 35-летняя жительница города Шелехова, находившаяся в Ленинском округе Иркутска. Ранее она работала бортпроводницей, а также имеет судимость. Открывать дверь сотрудникам полиции она не стала, сославшись на неисправность замка.

При этом гражданка вела себя неадекватно, била дверь с внутренней стороны, выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе. Для задержания пришлось вскрывать дверь при помощи специальных инструментов.

После доставки в отдел полиции женщина также вела себя неадекватно и вызывающе, несколько раз пыталась убежать. Ее доставили в психоневрологический диспансер для прохождения освидетельствования.