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Израиль уничтожил иранских ученых‑ядерщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Минимум шесть иранских ученых-ядерщиков погибли в результате массированного удара по территории Ирана, который в ночь на 13 июня нанес Израиль.

«Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси были убиты»,— пишет агентство Nour News.

Ученые погибли в результате ракетной бомбардировки ядерного объекта в Натанзе в центральном Иране. На этом объекте, размещенном на глубине более 40 метров под землей, ведется обогащение урана.

Правительство Ирана внесет имена погибших исследователей в список «научных мучеников». При этом удара Израиля уже назвали попыткой остановить научно-технический прогресс иранского государства.

Участие в операции Израиля принимали около двухсот самолетов. Помимо иранских ученых жертвами удара стали командующий КСИР Хоссейн Салами и начальник генштаба Мохаммад Багери.

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korvinsS

Цитата(Alex B 69 @ 13.6.2025, 9:30) Допрыгались фанатики корана..Сейчас кажется евреи до прыгаются

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

GammiPluh

Израиль не демократия, а сионизм... что то типа фашизма.

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......