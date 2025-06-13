Израиль уничтожил иранских ученых‑ядерщиков

Минимум шесть иранских ученых-ядерщиков погибли в результате массированного удара по территории Ирана, который в ночь на 13 июня нанес Израиль.

«Абдольхамид Минучехр, Ахмадреза Зульфикари, Амирхосейн Факхи, Матлабизаде, Мохаммад Мехди Техранчи и Ферейдун Аббаси были убиты»,— пишет агентство Nour News.

Ученые погибли в результате ракетной бомбардировки ядерного объекта в Натанзе в центральном Иране. На этом объекте, размещенном на глубине более 40 метров под землей, ведется обогащение урана.

Правительство Ирана внесет имена погибших исследователей в список «научных мучеников». При этом удара Израиля уже назвали попыткой остановить научно-технический прогресс иранского государства.

Участие в операции Израиля принимали около двухсот самолетов. Помимо иранских ученых жертвами удара стали командующий КСИР Хоссейн Салами и начальник генштаба Мохаммад Багери.