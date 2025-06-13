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США намерены вернуть Россию в «Лигу порядочных наций»

Источник:
Sibnet.ru
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США хотят прийти в украинском конфликте к всеобъемлющему прекращению огня и вернуть Россию в «Лигу порядочных наций», заявил специальный посланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Попытаться вернуть Россию в то, что я бы назвал Лигой порядочных наций», — сказал политик на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе, комментируя американский сценарий урегулирования.

Келлог отметил, что США на первом этапе намерены добиваться «прекращения огня на месте». По этому сценарию территории, которые стороны физически контролируют на момент перемирия, останутся за ними.

«Затем — возвращение детей, пленных и устойчивое перемирие, выгодное не только Украине, но и Европе», — описал Келлог видение Белого дома по урегулированию украинского конфликта.

После этого Россию следует вернуть в «Лигу порядочных наций», «чтобы все работали вместе, чтобы был определенный баланс», подчеркнул посланник американского лидера.

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Политика #Мир
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